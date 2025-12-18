LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | si riparte Paris deve salvare il podio!

Segui in tempo reale la discesa femminile di Val Gardena 2025, con tutto l’adrenalina e le emozioni della competizione. Paris cerca il podio e ogni secondo conta. Resta aggiornato e non perdere neanche un attimo di questa avvincente giornata di sci alpino, con la nostra diretta live.

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.21 Ripresa la gara. In pista Theaux. 14.20 Tra un minuto scenderà il francese Adrien Theaux, pettorale n.23. 14.17 SI RIPARTE! Apripista sul tracciato, poi toccherà a Theaux! 14.15 Adesso però la situazione appare decisamente migliorata e si potrebbe ripartire a breve. 14.09 Sempre tutto fermo. Il banco di nebbia non si schioda. Aumentano le percentuali che la gara venga cancellata. 14.03 I rimpianti maggiori in caso di cancellazione sarebbero per Schieder e Casse.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia mette le cose in chiaro, in ombra le altre azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11. oasport.it

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

