LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | si fa sul serio e Von Allmen mette paura a tutti
Segui in tempo reale l’emozionante discesa di Val Gardena 2025, con le protagoniste pronte a sfidarsi sulla neve. Von Allmen si fa notare e alza la tensione tra gli appassionati. Resta sintonizzato per aggiornamenti immediati e emozioni senza sosta. La prima prova femminile a Val d’Isère apre la stagione con grande spettacolo, a partire dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.13 Gara interrotta. 13.12 Giornata storta per Kriechmayr, ma non è la sua pista ideale. Chiude quinto a 91 centesimi. Tocca all’americano Ryan Cochran-Siegle. 13.11 L’austriaco accusa 0.17 al secondo intermedio e 0.51 al terzo. Può finire dietro Casse. 13.10 Vediamo la risposta dell’austriaco Vincent Kriechmayr. 13.09 Discesa impeccabile per Von Allmen: si porta al comando con 52 centesimi su Casse. E’ una prestazione da podio. 13.09 L’elvetico paga 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
