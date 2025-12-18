LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | ripresa la gara Casse sogna un piazzamento di prestigio
Segui in tempo reale la discesa femminile in Val Gardena 2025, con aggiornamenti continui sulla gara e le imprese delle atlete. Casse punta a un risultato di prestigio, mentre la competizione si infiamma. Resta con noi per non perdere nessun istante della prima prova di discesa e vivi l’emozione dello sci alpino in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.21 Niente da fare neanche per Hrobat, settimo a 1.04. Indubbiamente il pettorale n.1 oggi ha dato una gran mano a Casse: un jolly che ha saputo sfruttare. 13.20 Lo sloveno è già dietro di 0.25 al primo intermedio. E Von Allmen la differenza l’ha fatta dai ciaslat in poi. 13.19 Monney terzo a 66 centesimi, dunque alle spalle di Casse! Tocca allo sloveno Miha Hrobat. 13.18 L’elvetico è in vantaggio di 0.06 al primo intermedio, ma c’è nebbia! Gli organizzatori si stanno prendendo un rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE.
