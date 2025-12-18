LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | rinviata la partenza
Segui in tempo reale la discesa femminile di Val d’Isère, con aggiornamenti live dalla prima prova. Restate sintonizzati per tutte le novità e le emozioni di questa tappa importante della stagione di sci alpino. Non perdere neanche un istante di questa gara appassionante, con aggiornamenti costanti e dettagli esclusivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.43 Attenzione, partenza spostata alle 12.00! Al momento cielo nuvoloso, con un po’ di nebbia nella parte alta. 11.42 Il primo a partire sarà Mattia Casse. Ha bisogno di dare una svolta alla sua stagione. 11.38 Paris in carriera non ha mai molto amato la Saslong, ma è riuscito a domarla nel 2023: resterà una pietra miliare della sua grandissima carriera. In precedenza solo due podi lontanissimi e risalenti al 2014: terzo in discesa, secondo in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza ritardata
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: primo appuntamento sulla Saslong, i pettorali di partenza
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE.
LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: tra poco il via, Casse il primo a partire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it
LIVE Coppa del mondo Sci – Discesa libera sprint in Val Gardena: pista, start list e diretta TV - La Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo sulle Dolomiti con la discesa libera sprint in Val Gardena di oggi alle ore 11:45: risultati Live ... discoveryalps.it
Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook
ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.