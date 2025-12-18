Benvenuti alla diretta della Discesa Val Gardena 2025, primo appuntamento stagionale di sci alpino. Seguite con noi live l’azione sulla Saslong, con aggiornamenti in tempo reale sui pettorali e le performance dei migliori sciatori mondiali. Restate sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa emozionante gara che segna l’inizio della Coppa del Mondo 2025-2026.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: primo appuntamento sulla Saslong, i pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), recupero di quella non disputata a Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.45, ci saranno 67 atleti da 18 Paesi. In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

