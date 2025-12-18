LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | primo appuntamento sulla Saslong i pettorali di partenza
Benvenuti alla diretta della Discesa Val Gardena 2025, primo appuntamento stagionale di sci alpino. Seguite con noi live l’azione sulla Saslong, con aggiornamenti in tempo reale sui pettorali e le performance dei migliori sciatori mondiali. Restate sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa emozionante gara che segna l’inizio della Coppa del Mondo 2025-2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa maschile in programma in Val Gardena (Italia), recupero di quella non disputata a Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.45, ci saranno 67 atleti da 18 Paesi. In casa Italia saranno otto gli azzurri al via della gara odierna: Mattia Casse partirà con l’1, Dominik Paris col 13, Florian Schieder col 16, Guglielmo Bosca col 32, Christof Innerhofer col 37, Benjamin Jacques Alliod col 40, Nicolò Molteni col 44 e Giovanni Franzoni col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it
