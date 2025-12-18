LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | pazzesco Innerhofer è in top10! Paris sul podio!

Assapora l'attesa della discesa in Val Gardena 2025 con la nostra diretta live. Innerhofer sorprende, entrando nei top 10, mentre Paris conquista il podio. Rimani aggiornato in tempo reale sulla prima prova di discesa femminile in Val d’Isère, con tutte le emozioni e i risultati più recenti. Clicca qui per non perdere neanche un minuto dell'azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.43 Occhio.Alliod avanti di 0.14 al terzo intermedio! 14.40 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOO!!! Christof Innerhofer, che ieri ha compiuto 41 anni, è 9° a 91 centesimi! E se questo piazzamento gli consentisse di venire convocato per le Olimpiadi? 14.37 I pettorali dei prossimi italiani: 37 Christof Innerhofer, 40 Benjamin Jacques Alliod, 44 Nicolò Molteni, 50 Giovanni Franzoni. 14.36 Non parte purtroppo Guglielmo Bosca col pettorale n.32. Ha problemi al ginocchio che lo stanno facendo penare. 🔗 Leggi su Oasport.it

