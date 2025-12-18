LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | pazzesco Innerhofer è in top10! Paris sul podio!
Assapora l'attesa della discesa in Val Gardena 2025 con la nostra diretta live. Innerhofer sorprende, entrando nei top 10, mentre Paris conquista il podio. Rimani aggiornato in tempo reale sulla prima prova di discesa femminile in Val d’Isère, con tutte le emozioni e i risultati più recenti. Clicca qui per non perdere neanche un minuto dell'azione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.43 Occhio.Alliod avanti di 0.14 al terzo intermedio! 14.40 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOO!!! Christof Innerhofer, che ieri ha compiuto 41 anni, è 9° a 91 centesimi! E se questo piazzamento gli consentisse di venire convocato per le Olimpiadi? 14.37 I pettorali dei prossimi italiani: 37 Christof Innerhofer, 40 Benjamin Jacques Alliod, 44 Nicolò Molteni, 50 Giovanni Franzoni. 14.36 Non parte purtroppo Guglielmo Bosca col pettorale n.32. Ha problemi al ginocchio che lo stanno facendo penare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: si riparte, Paris deve salvare il podio!
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt vola in testa, Paris spera nel podio, benissimo Casse
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio.
LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: si riparte, Paris deve salvare il podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia mette le cose in chiaro, in ombra le altre azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11. oasport.it
LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it
Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook
ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.