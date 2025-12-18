LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | partenza confermata si comincia!

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza confermata, si comincia! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.50 I pettorali degli italiani: 1 Mattia Casse, 13 Dominik Paris, 16 Florian Schieder, 32 Guglielmo Bosca, 37 Christof Innerhofer, 40 Benjamin Jacques Alliod, 44 Nicolò Molteni, 50 Giovanni Franzoni. 12.49 Ricordiamo i pettorali di partenza: 1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 10 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 15 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 21 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic 22 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon 24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli 27 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 29 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli 30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer 34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 36 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic 37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic 39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head 44 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head 45 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic 46 561255 CATER Martin 1992 SLO 47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic 50 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 53 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon 55 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol 56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 57 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 58 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head 59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic 60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 61 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol 62 690782 FILIAK Taras 2002 UKR 63 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head 64 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head 65 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head 66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle 67 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

