LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | Paris vicino al podio ottima Italia Ma c’è il rischio beffa per la nebbia

Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, con Paris vicino al podio e un’Italia brillante. Tuttavia, la nebbia potrebbe compromettere l’evento, creando tensione e incertezza. Non perdere gli aggiornamenti live e le emozioni di questa competizione mozzafiato. Clicca per restare sempre informato e vivere ogni momento della gara con noi.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Paris vicino al podio, ottima Italia. Ma c'è il rischio beffa per la nebbia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.51 Adesso si vede poco o nulla, attenzione. 13.50 I numeri migliori oggi, in base alla visibilità. sono stati quelli tra l'1 e il 6 e poi tra il 15 e il 18. 13.48 Per Odermatt sarebbe la vittoria n.50 in carriera in Coppa del Mondo, la sesta in discesa. 13.47 Attenzione.Gara interrotta, è tornata la nebbia nella parte alta! Ricordiamo che il risultato verrà omologato solo se scenderanno i primi 30 atleti. 13.46 Comunque vada, grande prestazione di squadra per l'Italia.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia mette le cose in chiaro, in ombra le altre azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11. oasport.it

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

