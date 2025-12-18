Segui in tempo reale la discesa della Val Gardena 2025, con Odermatt in testa e Paris che spera nel podio. Casse si distingue tra gli uomini, mentre la prima prova femminile di Val d’Isère inizia alle 11. Rimani aggiornato sugli sviluppi e vivi l’emozione dello sci alpino con aggiornamenti live e tutta l’adrenalina della competizione.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt vola in testa, Paris spera nel podio, benissimo Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.40 L’austriaco Stefan Babinsky è ottavo a 94 centesimi. La visibilità ora è ottima: non solo è scomparsa la nebbia, ma ha fatto capolino il sole. 13.38 Sejersted 13° a 1.16, ha perso un abisso nel finale. 13.37 Lo scandinavo paga 2 decimi al secondo intermedio. Le condizioni del manto stanno cambiando, occhio.In Val Gardena i colpi di scena sono storicamente dietro l’angolo. 13.36 IL FRANCESE NILS ALLEGRE CI FA TREMARE! 4° a soli 23 centesimi, stava per strappare il podio a Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: tempo impressionante di Odermatt. Bene Paris

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: DIRETTA: Odermatt mette subito le cose in chiaro, Paris risponde presente

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE.

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt vola in testa, Paris spera nel podio, benissimo Casse - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it