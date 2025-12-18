Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, tra nebbia e incertezza. Gli azzurri, con Paris in testa, affrontano una prova cruciale che potrebbe riservare sorprese. Rimani aggiornato su tutte le novità e gli sviluppi in diretta, mentre la visibilità incerta mette a rischio l’intera gara. Non perdere neanche un istante, clicca per gli aggiornamenti live.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: la nebbia potrebbe cancellare tutto. Paris e gli azzurri rischiano la beffa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.15 Adesso però la situazione appare decisamente migliorata e si potrebbe ripartire a breve. 14.09 Sempre tutto fermo. Il banco di nebbia non si schioda. Aumentano le percentuali che la gara venga cancellata. 14.03 I rimpianti maggiori in caso di cancellazione sarebbero per Schieder e Casse. Ricordiamoci che c’è una qualificazione olimpica da conquistare.A Odermatt e Paris dispiacerebbe, ma non cambierebbe di certo la carriera. 14.01 C’è un banco di nebbia proprio in partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Paris vicino al podio, ottima Italia. Ma c’è il rischio beffa per la nebbia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^; Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE.

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: si riparte, Paris deve salvare il podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it