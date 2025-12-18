LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | iniziata la gara con 75 minuti di ritardo!

Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, partita con un ritardo di 75 minuti. Rimani aggiornato su tutte le emozioni della gara e non perdere neanche un attimo di questa avvincente competizione di sci alpino. Clicca sul link per vivere la diretta e scoprire i risultati e le reazioni delle atlete.

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.01 1'25?15 il tempo di Casse. Una buona discesa per l'azzurro, senza gravi errori. Sui ciaslat è sembrato però abbastanza passivo. Tocca allo svizzero Niels Hintermann. 13.00 Iniziata la discesa. In pista Mattia Casse. 12.59 Ci siamo! Casse al cancelletto di partenza! 12.55 Mattia Casse si sta preparando a partire. 12.52 Dunque la gara inizierà con 75 minuti di ritardo. 12.50 I pettorali degli italiani: 1 Mattia Casse, 13 Dominik Paris, 16 Florian Schieder, 32 Guglielmo Bosca, 37 Christof Innerhofer, 40 Benjamin Jacques Alliod, 44 Nicolò Molteni, 50 Giovanni Franzoni.

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

LIVE Coppa del mondo Sci – Discesa libera sprint in Val Gardena: pista, start list e diretta TV - La Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo sulle Dolomiti con la discesa libera sprint in Val Gardena di oggi alle ore 11:45: risultati Live ... discoveryalps.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

