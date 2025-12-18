LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | continui rinvii rischio cancellazione

Segui in tempo reale la discesa di sci alpino a Val Gardena 2025, con continui aggiornamenti sui rinvii e il rischio di cancellazione. Rimani informato su tutte le novità e non perdere l’evento più atteso della stagione. Clicca qui per aggiornamenti costanti e vivi l’emozione della prima prova femminile in Val d’Isère, in diretta dalle 11.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: continui rinvii, rischio cancellazione CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Condizioni ulteriormente peggiorate. Resta la nebbia nella parte alta, cielo completamente coperto. 12.24 A questo punto non è scontato che oggi si gareggi. 12.23 Il cielo si sta nuovamente rannuvolando. 12.18 Niente da fare. Le condizioni migliorano, ma la partenza è stata spostata alle 13.00. 12.14 La nebbia si sta diradando! 12.11 Per il momento la partenza resta alle 12.30. Il cielo si sta schiarendo, buone notizie. 12.05 La classifica di discesa: 1 Marco Odermatt Svizzera 100 2 Ryan Cochran-Siegle Stati Uniti 80 3 Adrian Smiseth Sejersted Norvegia 60 4 Franjo Von Allmen Svizzera 50 5 Vincent Kriechmayr Austria 45 6 Dominik Paris Italia 40 7 Stefan Eichberger Austria 36 8 Stefan Rogentin Svizzera 32 9 Alexis Monney Svizzera 29 10 Cameron Alexander Canada 26

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

LIVE Coppa del mondo Sci – Discesa libera sprint in Val Gardena: pista, start list e diretta TV - La Coppa del Mondo di sci alpino entra nel vivo sulle Dolomiti con la discesa libera sprint in Val Gardena di oggi alle ore 11:45: risultati Live ... discoveryalps.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

