LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | 4 azzurri in top10 fantastico Franzoni! Paris sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 15.16 La classifica aggiornata: 1 Marco Odermatt Svizzera 1:24.48 2 Franjo Von Allmen Svizzera 1:24.63 +0.15 3 Dominik Paris Italia 1:24.67 +0.19 4 Nils Allegre Francia 1:24.71 +0.23 5 Nils Alphand Francia 1:24.75 +0.27 6 Florian Schieder Italia 1:25.05 +0.57 7 Mattia Casse Italia 1:25.15 +0.67 8 Giovanni Franzoni Italia 1:25.22 +0.74 9 Alexis Monney Svizzera 1:25.29 +0.81 10 Elian Lehto Finlandia 1:25.30 +0.82 11 Kyle Negomir Stati Uniti 1:25.39 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

