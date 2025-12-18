LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | 4 azzurri in top10 fantastico Franzoni! Paris sul podio!
Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, con quattro azzurri in top10 e uno straordinario Franzoni. Paris conquista il podio in una gara emozionante. Non perdere gli aggiornamenti live della prima prova di discesa femminile a Val d’Isère, in partenza dalle 11. Resta con noi per vivere ogni istante di questa emozionante competizione di sci alpino.
15.16 La classifica aggiornata: 1 Marco Odermatt Svizzera 1:24.48 2 Franjo Von Allmen Svizzera 1:24.63 +0.15 3 Dominik Paris Italia 1:24.67 +0.19 4 Nils Allegre Francia 1:24.71 +0.23 5 Nils Alphand Francia 1:24.75 +0.27 6 Florian Schieder Italia 1:25.05 +0.57 7 Mattia Casse Italia 1:25.15 +0.67 8 Giovanni Franzoni Italia 1:25.22 +0.74 9 Alexis Monney Svizzera 1:25.29 +0.81 10 Elian Lehto Finlandia 1:25.30 +0.82 11 Kyle Negomir Stati Uniti 1:25.39 +0.
ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
