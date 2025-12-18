LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | termina 25-23 il secondo set squadra italiana in semifinale!

Perugia vola in semifinale al Mondiale per club di volley 2025, sconfiggendo il Sada Cruzeiro 2-0 e dominando il secondo set 25-23. Una vittoria determinante, frutto di grande concentrazione e gioco di squadra, che proietta la formazione italiana tra le migliori del torneo. La partita si è accesa negli ultimi scambi, con momenti di tensione e emozione, confermando il valore e la tenacia del team di Lorenzetti.

LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 2-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: termina 25-23 il secondo set, squadra italiana in semifinale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 25-23 SECONDO SET A PERUGIA!! IN SEMIFINALE CI VA LA SQUADRA DI LORENZETTI!! L'errore al servizio di Otavio fa terminare qui le possibilità per il Sada Cruzeiro, con gli italiani che adesso giocheranno per il primo posto nel girone! 24-23 Giannelli devia fuori l'attacco di Souza! 24-22 ANCORA SEMENIUK!! Mani fuori del polacco che ha la fiducia del suo palleggiatore! Perugia ha due set point per andare in semifinale! 23-22 MURO DI GIANNELLI!! L'italiano ferma Otavio!! Questa volta il time-out è del Sada! 22-22 SEMENIUK! Diagonale vincente del polacco! 21-22 Errore al servizio di Rodriginho! 20-22 Matheus pesca il primo tempo di Otavio, azione perfetta dei brasiliani! 20-21 Perugia non si arrende con Semeniuk che piazza la diagonale! Time-out di Perugia! 19-21 Oppenkoski lavora sulle mani del muro a tre di Perugia.

