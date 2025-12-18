LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli italiani vogliono il primo posto nel girone 3-6

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Sada Cruzeiro ai Mondiali per club 2025. Gli italiani puntano alla vetta del girone, con aggiornamenti live sulle azioni e le possibili combinazioni di qualificazione. Un match emozionante con attacchi potenti e muro decisivo: restate con noi per non perdere neanche un istante di questa sfida cruciale.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 2-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli italiani vogliono il primo posto nel girone, 3-6 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 9-10 Oppenkoski attacca fortissimo ma Solé gli dice di no con il muro! 8-10 Esce la parallela di Plotnytskyi. 8-9 Perugia sceglie di non murare e Souza ne approfitta con la diagonale! 8-8 Lungolinea interno di Ben Tara! 7-8 Parallela di Oppenkoski! 7-7 MURO A TRE DI PERUGIA!! 6-7 Anche Otavio sbaglia dai nove metri. 5-7 Loser spinge al servizio ma la battuta si ferma sulla rete, non ci voleva. 5-6 SOLE MURA OTAVIO!! Perugia si riporta ad un punto. 4-6 Errore al servizio del Sada Cruzeiro! Lorenzetti chiama i suoi al time-out! 3-6 Palla accompagnata fischiata ai danni di Ben Tara, che non sta vivendo il momento migliore della sua partita.

