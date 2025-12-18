LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la reazione dei brasiliani mette in difficoltà la squadra italiana 6-8
Segui in tempo reale il match tra Perugia e Sada Cruzeiro al Mondiale per club 2025. La partita si infiamma, con i brasiliani che mettono in difficoltà la squadra italiana. Tensioni e colpi di scena si susseguono, mentre le possibilità di qualificazione si fanno più chiare. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità su questa sfida decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 10-12 Errore al servizio di Plotnytskyi che continua a forzare molto. 10-11 Primo tempo di Loser! 9-11 Lucas si inventa un colpo imprendibile per la difesa perugina, pallonetto del brasiliano! 9-10 Plotnytskyi lavora alto sulle mani del muro e ha ragione! 8-10 Parallela messa sulla riga da Douglas! 8-9 Muro micidiale di Solé ai danni di Oppenkoski! 7-9 Primo tempo smorzato ma vincente di Lucas, colpo di esperienza del brasiliano. 7-8 Esce il servizio di Otavio. Primo time-out del match per Lorenzetti! 6-8 Altro attacco sbagliato del numero dieci di Perugia che per poco non trova il campo con la diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
