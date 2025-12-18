LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la reazione dei brasiliani mette in difficoltà la squadra italiana 6-8

Segui in tempo reale il match tra Perugia e Sada Cruzeiro al Mondiale per club 2025. La partita si infiamma, con i brasiliani che mettono in difficoltà la squadra italiana. Tensioni e colpi di scena si susseguono, mentre le possibilità di qualificazione si fanno più chiare. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità su questa sfida decisiva.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: la reazione dei brasiliani mette in difficoltà la squadra italiana, 6-8 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 10-12 Errore al servizio di Plotnytskyi che continua a forzare molto. 10-11 Primo tempo di Loser! 9-11 Lucas si inventa un colpo imprendibile per la difesa perugina, pallonetto del brasiliano! 9-10 Plotnytskyi lavora alto sulle mani del muro e ha ragione! 8-10 Parallela messa sulla riga da Douglas! 8-9 Muro micidiale di Solé ai danni di Oppenkoski! 7-9 Primo tempo smorzato ma vincente di Lucas, colpo di esperienza del brasiliano. 7-8 Esce il servizio di Otavio. Primo time-out del match per Lorenzetti! 6-8 Altro attacco sbagliato del numero dieci di Perugia che per poco non trova il campo con la diagonale.

