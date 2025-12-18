LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | italiani avanti a metà di un secondo set lottato 14-13

Segui in tempo reale il confronto tra Perugia e Sada Cruzeiro nel Mondiale per club 2025. La sfida si mantiene intensa, con gli italiani in vantaggio di un punto a metà del secondo set, 14-13. Restate sintonizzati per aggiornamenti e scenari di qualificazione, mentre si delineano le possibili combinazioni di punteggio. La tensione cresce, e ogni scambio potrebbe fare la differenza.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: italiani avanti a metà di un secondo set lottato, 14-13 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 15-15 Esce il servizio di Plotnytskyi. 15-14 Parallela deviata dal muro di Ben Tara! 14-14 Primo tempo di Otavio! Time-out per il Sada! 14-13 Vantaggio di Perugia con il taglio della diagonale di Douglas che non premia il brasiliano. 13-13 Pipe vincente di Plotnytskyi! 12-13 Loser forza la battuta ma non trova il campo. 12-12 Semeniuk trova il pareggio con la parallela da zona quattro! 11-12 Ancora Loser! Giannelli sceglie di nuovo il suo centrale! 10-12 Errore al servizio di Plotnytskyi che continua a forzare molto.

