LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 0-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la squadra italiana parte in vantaggio 9-6

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Sada Cruzeiro ai Mondiali per club 2025, con aggiornamenti live sulla partita. I padroni di casa partono forte, ma la gara è ancora aperta. Tanti momenti emozionanti e strategie in campo per conquistare la qualificazione. Resta con noi per non perdere nessuna novità e scopri come potrebbe evolversi questa sfida decisiva.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 0-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: la squadra italiana parte in vantaggio, 9-6 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 18-14 ACE DI SEMENIUK!! 17-14 Alzata spettacolare di Gianelli per Semeniuk che trova una parallela pazzesca! 16-14 Oppenkoski infila il colpo senza rincorsa! Grande attacco del numero uno del Sada. 16-13 Parallela di Rodrigo. 16-12 Prima pipe del match per Plotnytskyi! 15-12 Lucas torna a fare punto con il colpo deviato dalle mani di Solé. 15-11 Primo tempo potentissimo di Loser, con Perugia che contrattacca meravigliosamente. 14-11 Diagonale micidiale di Oppenkoski che cerca e trova posto sei. 14-10 Ben Tara continua a macinare punti! Parallela interna vincente.

