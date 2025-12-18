LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 0-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | inizia il dentro e fuori ci si gioca la semifinale!

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Sada Cruzeiro, decisiva per la semifinale del Mondiale per club 2025. L’energia e le emozioni sono alle stelle in questa partita cruciale, con ogni punto che può cambiare il destino delle squadre. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità e scoprire le possibili combinazioni che portano alla qualificazione. La battaglia è appena iniziata, e il risultato è ancora tutto da scrivere!

© Oasport.it - LIVE Perugia-Sada Cruzeiro 0-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: inizia il dentro e fuori, ci si gioca la semifinale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI 0-2 Mani fuori trovato da Lucas! 0-1 Oppenkoski apre le danze. INIZIA IL MATCH! 13.58 Siamo agli annunci delle formazioni, manca pochissimo all'inizio del match. 13.57 Il match si gioca a Belem, in Brasile, che ha ospitato anche la competizione femminile che ha visto trionfare Scandicci. 13.53 Le quote danno favorita la squadra allenata da Lorenzetti, ma quello per cui si sta giocando è troppo grande per dire chi è avanti nel pronostico: inoltre, Perugia viene da una vera e propria maratona giocata ieri contro Osaka, mentre il Sada ha avuto vita facile contro lo Swehly.

