LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 a caccia del bis dopo il Real Madrid
Segui in tempo reale la sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre in Eurolega 2026. Dopo la vittoria contro il Real Madrid, l'EA7 punta a consolidare il suo percorso, mentre i turchi cercano di risalire la china. Restate con noi per aggiornamenti live e analisi di un incontro che potrebbe definire il futuro delle contendenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Serata importante per tutte e due le squadre e non per caso: c’è in palio una fetta importante di prospettive future già in questo momento. I playoff, del resto, sono un luogo che sia Olimpia che Fenerbahce vogliono raggiungere attraverso le prime sei posizioni, e non con i rischi del play-in. 20:13 Ecco i 12 che saranno in campo stasera agli ordini di Peppe Poeta. Round 17 #ForzaOlimpia pic.twitter.com8ljUQTxH7Q — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 18, 2025 20:10 Una buona serata a tutti i lettori, ed eccoci ritrovati con l’Eurolega. Giornata numero 17 e, al PalaLidoAllianz Cloud, l’Olimpia Milano riceve i campioni in carica del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Oasport.it
90 ANNI DI STORIE E PASSIONE Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggia i 90 anni di attività. Il 18 dicembre 1968 nasceva a Milano, Riccardo Pittis, uno dei grandi prodotti del vivaio dell’Olimpia. La su x.com
