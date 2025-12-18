Segui in tempo reale la sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre in Eurolega 2026. Dopo la vittoria contro il Real Madrid, l'EA7 punta a consolidare il suo percorso, mentre i turchi cercano di risalire la china. Restate con noi per aggiornamenti live e analisi di un incontro che potrebbe definire il futuro delle contendenti.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 a caccia del bis dopo il Real Madrid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Serata importante per tutte e due le squadre e non per caso: c’è in palio una fetta importante di prospettive future già in questo momento. I playoff, del resto, sono un luogo che sia Olimpia che Fenerbahce vogliono raggiungere attraverso le prime sei posizioni, e non con i rischi del play-in. 20:13 Ecco i 12 che saranno in campo stasera agli ordini di Peppe Poeta. Round 17 #ForzaOlimpia pic.twitter.com8ljUQTxH7Q — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 18, 2025 20:10 Una buona serata a tutti i lettori, ed eccoci ritrovati con l’Eurolega. Giornata numero 17 e, al PalaLidoAllianz Cloud, l’Olimpia Milano riceve i campioni in carica del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 37-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani vola a +10 nel secondo quarto

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Paris 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, EA7 a caccia di una vittoria preziosa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Olimpia Milano-Fenerbahce alle 20.30 su Sky; LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame in chiave playoff; Milano-Fenerbahce live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Contro la difesa più dura e Campione d’Europa, l’Olimpia cerca un’altra impresa.

Diretta Milano Fenerbahçe/ Streaming video tv: ancora big match al PalaLido! (Eurolega, 18 dicembre 2025) - Diretta Milano Fenerbahçe streaming video tv: l'Olimpia è ancora all'Allianz Cloud per un big match di Eurolega, questo contro i campioni in carica. ilsussidiario.net