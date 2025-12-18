LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2026 in DIRETTA | altro esame in chiave playoff

Benvenuti alla live blog di OA Sport per la sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahce, valida per il diciassettesimo turno di Eurolega 2025-2026. Un match fondamentale nel percorso verso i playoff, che promette emozioni e grandi campi. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale, analisi e highlights di questa sfida decisiva.

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di diciassettesimo turno di Eurolega 2025-2026 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Fenerbahce. Al PalaLidoAllianz Cloud arrivano i Campioni d’Europa in carica, ed è una sfida dal grande peso specifico. Sia per l’una che per l’altra, infatti, ci sono in ballo punti importanti vista la zona playoff che è al momento direttamente nella vista delle due squadre, ad oggi destinate al play-in. E per certi versi è anche la partita degli assenti. Ce ne sono diversi: al Fenerbahce mancano Wilbekin, Jantunen, Bitim e Bango, per Milano out (a lungo) Sestina e varie questioni da verificare nel prepartita. 🔗 Leggi su Oasport.it

