LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 72-87 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 battuta dai turchi ispirati in difesa

La sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe si conclude con un risultato di 72-87, in una partita ricca di emozioni e intensità. I turchi si sono dimostrati più efficaci in difesa, portando a casa la vittoria nella nostra diretta live di Eurolega Basket 2026. Grazie per averci seguito, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buona serata.

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Sugli altri campi vittoria del Panathinaikos sull'Hapoel Tel Aviv 93-82 e del Maccabi Tel Aviv sul Valencia per 85-82. A 4? dalla fine Real Madrid-Paris Basketball 90-86. TOP SCORER – MILANO: Brooks 18; FENERBAHCE: Horton-Tucker 23 Sbaglia l'ultima tripla Shields, finisce qui, Milano cede contro il Fenerbahce in una partita nella quale i turchi hanno mostrato una delle loro migliori versioni della stagione. Chiaramente incidono gli assenti dell'Olimpia, ma quest'oggi forse anche con quelli sarebbe stata difficile per l'EA7.

Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, l'Olimpia Milano è pronta ad affrontare una nuova sfida nell'Eurolega 2025- oasport.it

Novanta anni di storie e di passione L’Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggerà i 90 anni di esistenza. Il 18 dicembre 1968 nasceva a Milano Riccardo Pittis, uno dei grandi prodotti del vivaio dell’Olimpia. La sua storia comincia da bambi - facebook.com facebook

Due vittorie dell'Under 15, imbattuta anche l'Under 17. Ora sfide importanti con diretta su Olimpia Milano Tv per U15 (sabato 20 dalle 15:45 contro Brescia) e U17 (venerdì 19 dalle 20:15 contro Varese). Partita da primato anche per l'Under 19 contro Fidenza x.com

