Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, una sfida intensa valida per l’Eurolega 2026. I turchi si stanno allontanando nel punteggio, mentre i biancorossi cercano di reagire. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi, i momenti chiave e le azioni decisive di questa partita che promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo secondo.

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 65-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i turchi scappano a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-78 22 Ellis. Boston cerca di fermare Ellis con l’aiuto a Biberovic, c’è però il fallo e sono due liberi. Quarto fallo di Melli su Guduric, anche il Fenerbahce è in bonus a 4’26” dalla fine. 65-78 Ancora Colson da tre, 17 per lui e 44 dall’arco. Fallo di Brooks su Melli e a 4’46” dalla fine bonus terminato per Milano. 65-75 Realizza l’aggiuntivo Boston. Boston attacca Booker, lo batte dal palleggio e si crea l’appoggio del potenziale 2+1. 65-72 Guduric per Booker, due facili (quasi una notizia per Milano stasera). Stoppata irregolare di Ellis su Horton-Tucker dal momento che la palla aveva già toccato il tabellone, sono due validi. 🔗 Leggi su Oasport.it

