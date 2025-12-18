LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 55-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | due prodezze di Shields riportano l’EA7 a tiro 10? alla fine

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con i momenti salienti e le prodezze più spettacolari. La partita è ancora aperta, con il punteggio di 55-56 e poche azioni decisive da vivere. Restate con noi per aggiornamenti continui e tutte le novità sul match di Eurolega Basket 2026.

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 55-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: due prodezze di Shields riportano l'EA7 a tiro, 10? alla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Boston ci prova dalla media, Ricci lo prova a fermare, ma c’è il fallo e sono due liberi. 61-66 ANCORA BROOKS! Entra in scena lui, prova subito a spezzargli il ritmo Jasikevicius: timeout. 58-66 Boston perso dalla difesa, altra tripla con 8? da giocare. 58-63 BROOKS! Anche lui da parecchio lontano rispetto all’arco dei tre punti! 55-63 Baldwin colpisce ancora, e dopo un minuto e mezzo di ultimo quarto arriva di nuovo il timeout di Poeta. 55-61 Baldwin dal palleggio, si riallontana il Fenerbahce mentre sotto canestro si verifica uno scontro tra Colson e Nebo con l’uno che accusa di flopping l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

