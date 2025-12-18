LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 55-56 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | due prodezze di Shields riportano l’EA7 a tiro 10? alla fine

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con i momenti salienti e le prodezze più spettacolari. La partita è ancora aperta, con il punteggio di 55-56 e poche azioni decisive da vivere. Restate con noi per aggiornamenti continui e tutte le novità sul match di Eurolega Basket 2026.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 55-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: due prodezze di Shields riportano l'EA7 a tiro, 10? alla fine CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Boston ci prova dalla media, Ricci lo prova a fermare, ma c'è il fallo e sono due liberi. 61-66 ANCORA BROOKS! Entra in scena lui, prova subito a spezzargli il ritmo Jasikevicius: timeout. 58-66 Boston perso dalla difesa, altra tripla con 8? da giocare. 58-63 BROOKS! Anche lui da parecchio lontano rispetto all'arco dei tre punti! 55-63 Baldwin colpisce ancora, e dopo un minuto e mezzo di ultimo quarto arriva di nuovo il timeout di Poeta. 55-61 Baldwin dal palleggio, si riallontana il Fenerbahce mentre sotto canestro si verifica uno scontro tra Colson e Nebo con l'uno che accusa di flopping l'altro. Air ball di Baldwin proprio mentre si entra nell'ultimo minuto del quarto. Diretta/ Milano Fenerbahçe (risultato 55-56) streaming: Olimpia a -1! (Eurolega, 18 dicembre 2025) - Diretta Milano Fenerbahçe streaming video tv: l'Olimpia è ancora all'Allianz Cloud per un big match di Eurolega, questo contro i campioni in carica.

Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, l'Olimpia Milano è pronta ad affrontare una nuova sfida nell'Eurolega 2025- oasport.it

Novanta anni di storie e di passione L’Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggerà i 90 anni di esistenza. Il 18 dicembre 1968 nasceva a Milano Riccardo Pittis, uno dei grandi prodotti del vivaio dell’Olimpia. La sua storia comincia da bambi facebook

Due vittorie dell'Under 15, imbattuta anche l'Under 17. Ora sfide importanti con diretta su Olimpia Milano Tv per U15 (sabato 20 dalle 15:45 contro Brescia) e U17 (venerdì 19 dalle 20:15 contro Varese). Partita da primato anche per l'Under 19 contro Fidenza x.com

