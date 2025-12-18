LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 40-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 prova a rientrare in partita

Segui in tempo reale l’andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con il punteggio di 40-49 a pochi istanti dalla fine del quarto. L’EA7 cerca di reagire, mentre Baldwin sbaglia un tiro da sotto. Resta con noi per aggiornamenti continui sulla partita di Eurolega Basket 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Air ball di Baldwin proprio mentre si entra nell’ultimo minuto del quarto. 52-56 SHIELDS DA OTTO METRI ABBONDANTI! Milano a -4! 49-56 Baldwin dalla media distanza. 49-54 22 Brooks. Fallo prima ancora che arrivi la rimessa da parte di Biberovic su Brooks, sono due tiri liberi a 2’09” dalla terza sirena. 47-54 Penetrazione e canestro in equilibrio più che precario di Ellis! 45-54 Biberovic colpisce ancora dall’altro. Timeout televisivo. Scontro durissimo tra Horton-Tucker e LeDay a rimbalzo lungo, il numero 16 di Milano finisce per prendere in pieno il gomito del suo avversario e ci mette un po’ di più per rialzarsi, ma non dovrebbe essere niente di grave. 🔗 Leggi su Oasport.it

