Segui in tempo reale l’andamento della sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe, con aggiornamenti live sull’Eurolega 2026. La partita si presenta complessa per l’EA7, con difficoltà offensive e tiri da tre punti che cambiano il ritmo dell’incontro. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio e scoprire come si svilupperà questa emozionante sfida di basket europeo.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 19-29, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tante difficoltà offensive per l’EA7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-37 Il tiro è nettamente da tre, dunque potenziale gioco da quattro. 30-36 Gran tiro in fadeaway di Colson, lo realizza col fallo di Ellis e ci sarà anche l’aggiuntivo. Gli arbitri vanno anche a rivedere se il tiro è da due o da tre. 30-34 Guduric approfitta di una situazione molto particolare: palla quasi buttata da Milano, Ellis la raccoglie, non è sanzionata infrazione di campo per tocco della difesa, i giocatori del Fenerbahce si fermano, Ellis tira, prende tabellone e ferro, il già citato Guduric raccoglie e segna. Timeout Jasikevicius con 1’16” alla seconda sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 11-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 frenata dalla difesa dei turchi

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 a caccia del bis dopo il Real Madrid

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Olimpia Milano-Fenerbahce alle 20.30 su Sky; LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame in chiave playoff; Milano-Fenerbahce live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Contro la difesa più dura e Campione d’Europa, l’Olimpia cerca un’altra impresa.

| Olimpia Milano vs Fenerbahçe: diretta (28-34 con 2:00, 2Q) - Riparte bene Milano che dopo due di Baldwin trova punti da Nebo e Guduric, con il canestro dalla media del serbo che vale il 15- pianetabasket.com