LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 11-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 frenata dalla difesa dei turchi
Segui in tempo reale la sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe in Eurolega 2026. La partita è intensa, con momenti di grande intensità e cambi di ritmo. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi principali, mentre le due squadre si affrontano sul parquet in una sfida cruciale. Clicca per non perdere neanche un istante di questa emozionante gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-21 SI muove bene Nebo, evita i passi e appoggia il -8. 11-21 Prende tutto quello che può nel pitturato Baldwin, prendendosi il +10. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – MILANO: Brooks 7; FENERBAHCE: Horton-Tucker, Biberovic 6 11-19 Uscita di Biberovic per la tripla centrale, e con questo di fatto finisce il primo quarto. Fenerbahce finora ottimo sui due lati del campo. 11-16 Boston da oltre l’arco proprio mentre scocca l’ultimo giro di lancette del quarto. 11-13 Palleggio arresto e tiro d’eleganza di Baldwin. 11-11 BROOKS! La schiacciata in collaborazione con Ellis dalla rimessa! 9-11 22 Horton-Tucker. 🔗 Leggi su Oasport.it
90 ANNI DI STORIE E PASSIONE Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggia i 90 anni di attività. Il 18 dicembre 1968 nasceva a Milano, Riccardo Pittis, uno dei grandi prodotti del vivaio dell’Olimpia. La su x.com
