LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si comincia!

È iniziata la sfida tra Olimpia Milano e Fenerbahçe nella Eurolega 2026. Segui in tempo reale tutte le emozioni di questa partita, con aggiornamenti e dettagli live. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questo grande appuntamento di basket europeo.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si comincia! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Si parte! Prima palla di Milano. 20:28 QUINTETTI – MILANO: Ellis, Brooks, Shields, LeDay, Booker; FENERBAHCE: Horton Tucker, Hall, Biberovic, Melli, Birch 20:27 Presentazione finita, tra poco sarà palla a due! 20:25 Calano giù le luci, si apre il momento della presentazione. 20:22 Siamo a pochi minuti dalla presentazione delle due squadre sul parquet. 20:19 Va ricordato ancora una volta che da due giorni, e fino alla metà di marzo, Milano giocherà al PalaLidoAllianz Cloud: il Forum è infatti "requisito" dalle Olimpiadi Invernali e poi dalle Paralimpiadi Invernali, il che obbliga a uno spostamento.

