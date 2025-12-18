Benvenuti alla diretta della sprint femminile di Biathlon ad Annecy 2025. Seguite con noi l’azione in tempo reale mentre Wierer e Vittozzi si preparano a sfidarsi su questa nuova sfida. Restate aggiornati sulla startlist e sui risultati, vivendo ogni momento di questa emozionante gara.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: nuova sfida per Wierer e Vittozzi. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, prima gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Dopo la fantastica vittoria di una infinita Dorothea Wierer nell’individuale a OIestersund e il triondo di Lisa Vittozzi nell’inseguimento a Hochfilzen, oggi è il giorno della terza sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che non dovrebbe essere sgradito. Il circuito femminile di Coppa del Mondo si sposta ora ad Annecy Le Grand-Bornand, teatro della terza tappa stagionale, che propone un programma intenso e selettivo articolato su tre prove individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano continuità

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer difende il pettorale giallo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RECAP! È grande Italia: Giacomel vince la Sprint, Wierer chiude quarta; LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si apre il regno di Jeanmonnot! Wierer, che peccato!; Risultati Coppa del mondo di Biathlon oggi · Hochfilzen 2025: classifica in diretta e podio; LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: STRAORDINARIO!! Giacomel incanta ed ottiene una splendida vittoria.

LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano continuità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. oasport.it