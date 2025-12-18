Lite in Consiglio sulle luminarie immersive | Non in linea con l' architettura della piazza La replica | Valorizzano l' ellisse

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte discussione in Consiglio comunale sulle luminarie di piazza Saffi, con scontri tra chi le giudica non in armonia con l’architettura storica e chi ne difende la valorizzazione dell’ellisse centrale. La disputa mette in evidenza il contrasto tra tradizione e innovazione, evidenziando le diverse interpretazioni sulla funzione e l’estetica delle luminarie immersive. Un dibattito acceso che riflette le tensioni tra conservazione e modernità nel contesto urbano.

lite in consiglio sulle luminarie immersive non in linea con l architettura della piazza la replica valorizzano l ellisse

© Forlitoday.it - Lite in Consiglio sulle luminarie immersive: "Non in linea con l'architettura della piazza". La replica: "Valorizzano l'ellisse"

E' scontro in Consiglio comunale sulle luminarie di piazza Saffi, in particolare su quella che viene definita l' “architettura di luci immersive”, che disegna il perimetro dell'ellisse centrale della piazza, accusata da alcuni di essere più simile a un allestimento tipico delle feste tradizionali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Altra lite sulle ’luminarie’ : "Pronti a spegnere tutto"

Leggi anche: Cremlino: «La strategia Usa sull'Europa è in linea con la visione di Mosca» | La Ue replica a Trump: sulle nostre regole decidiamo noi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.