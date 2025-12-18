Lite in Consiglio sulle luminarie immersive | Non in linea con l' architettura della piazza La replica | Valorizzano l' ellisse
Forte discussione in Consiglio comunale sulle luminarie di piazza Saffi, con scontri tra chi le giudica non in armonia con l’architettura storica e chi ne difende la valorizzazione dell’ellisse centrale. La disputa mette in evidenza il contrasto tra tradizione e innovazione, evidenziando le diverse interpretazioni sulla funzione e l’estetica delle luminarie immersive. Un dibattito acceso che riflette le tensioni tra conservazione e modernità nel contesto urbano.
E' scontro in Consiglio comunale sulle luminarie di piazza Saffi, in particolare su quella che viene definita l' “architettura di luci immersive”, che disegna il perimetro dell'ellisse centrale della piazza, accusata da alcuni di essere più simile a un allestimento tipico delle feste tradizionali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
