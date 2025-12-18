Lite in Consiglio sulle luminarie immersive | Non in linea con l' architettura della piazza La replica | Valorizzano l' ellisse

Forte discussione in Consiglio comunale sulle luminarie di piazza Saffi, con scontri tra chi le giudica non in armonia con l’architettura storica e chi ne difende la valorizzazione dell’ellisse centrale. La disputa mette in evidenza il contrasto tra tradizione e innovazione, evidenziando le diverse interpretazioni sulla funzione e l’estetica delle luminarie immersive. Un dibattito acceso che riflette le tensioni tra conservazione e modernità nel contesto urbano.

