L’Italia va ancora a carbone | ecco perché il phase-out 2025 si è trasformato in riserva strategica

Nonostante le promesse di un’Italia senza carbone entro il 2025, la realtà mostra un quadro diverso. Il combustibile fossile, invece di essere abbandonato, si conferma ancora presente nel mix energetico nazionale, diventando una riserva strategica. Una situazione che solleva interrogativi sulla reale volontà di decarbonizzazione e sulle sfide che il paese affronta nel percorso verso un futuro sostenibile.

Nel 2025 il carbone avrebbe dovuto essere un residuo del passato. In Italia, almeno sulla carta. Invece resta acceso, pagato e giustificato e ce lo ritroveremo sotto l’albero di Natale. I dati diffusi dall’ Agenzia internazionale per l’energia raccontano un paradosso che travolge anche il racconto italiano: il consumo globale di carbone ha raggiunto un nuovo massimo storico, 8,85 miliardi di tonnellate, con un aumento dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. Un picco che l’Aie definisce “plateau”, ma che certifica il fallimento delle promesse politiche di uscita rapida dal combustibile più inquinante. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

