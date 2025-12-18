L’Italia, Stato laico, merita di ricordarlo con chiarezza. Recenti cambiamenti, come la traslazione del nome del Ponte dell’Industria a “Ponte San Francesco d’Assisi”, sottolineano l’importanza di mantenere vivo il rispetto per le radici culturali e storiche senza perdere di vista la laicità dello Stato. Un segnale che invita a riflettere sull’identità e sui valori condivisi della nostra nazione.

© Romatoday.it - L’Italia è uno Stato laico. Ricordarselo non dovrebbe essere facoltativo

La statua di San Francesco sul Ponte dell'IndustriaÈ passata in sordina la notizia che lo storico Ponte dell’Industria, simbolo di Roma Sud e conosciuto da generazioni come il “Ponte di Ferro”, abbia cambiato nome diventando “Ponte San Francesco d’Assisi”. Ma non è solo una questione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Ue: Franceschini, 'Italia dovrebbe essere protagonista, si accontenta di buffetto Trump'

Leggi anche: Quando debutterà nel 2025 Tadej Pogacar? La prima gara dovrebbe essere in Italia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

di Paolo Berizzi Lo stato di diritto in Italia Arretra. Il ruolo dell’informazione; la magistratura (compresa quella contabile); la condizione di libertà associativa e politica (decreto sicurezza); il quadro anticorruzione (con specifico riferimento al reato di abuso d’uffi - facebook.com facebook

La stoccata di Landini: «Sinner paghi la patrimoniale in Italia, gli basta vincere qualche torneo e rientra con gli interessi» x.com