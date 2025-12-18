L’Italia è uno Stato laico Ricordarselo non dovrebbe essere facoltativo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia, Stato laico, merita di ricordarlo con chiarezza. Recenti cambiamenti, come la traslazione del nome del Ponte dell’Industria a “Ponte San Francesco d’Assisi”, sottolineano l’importanza di mantenere vivo il rispetto per le radici culturali e storiche senza perdere di vista la laicità dello Stato. Un segnale che invita a riflettere sull’identità e sui valori condivisi della nostra nazione.

l8217italia 232 uno stato laico ricordarselo non dovrebbe essere facoltativo

© Romatoday.it - L’Italia è uno Stato laico. Ricordarselo non dovrebbe essere facoltativo

La statua di San Francesco sul Ponte dell'IndustriaÈ passata in sordina la notizia che lo storico Ponte dell’Industria, simbolo di Roma Sud e conosciuto da generazioni come il “Ponte di Ferro”, abbia cambiato nome diventando “Ponte San Francesco d’Assisi”. Ma non è solo una questione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Ue: Franceschini, 'Italia dovrebbe essere protagonista, si accontenta di buffetto Trump'

Leggi anche: Quando debutterà nel 2025 Tadej Pogacar? La prima gara dovrebbe essere in Italia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.