L’Istituto Publio Virgilio Marone apre un dialogo vero sulla giustizia e la responsabilità civile

All’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Avellino si è scelto di andare oltre le celebrazioni convenzionali, aprendo un confronto autentico su temi fondamentali come giustizia e responsabilità civile. Un momento di riflessione sincero, lontano da formalismi, per stimolare pensieri profondi e coinvolgenti tra studenti e comunità.

