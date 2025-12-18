L’Istituto Publio Virgilio Marone apre un dialogo vero sulla giustizia e la responsabilità civile
All’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Avellino si è scelto di andare oltre le celebrazioni convenzionali, aprendo un confronto autentico su temi fondamentali come giustizia e responsabilità civile. Un momento di riflessione sincero, lontano da formalismi, per stimolare pensieri profondi e coinvolgenti tra studenti e comunità.
All’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Avellino non si è celebrata una ricorrenza né si è recitato un copione. Si è parlato di legalità. E parlarne, oggi, significa scegliere da che parte stare.Tre classi seconde, studenti seduti ai banchi, insegnanti accanto. Davanti a loro SOS Impresa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
