L’Isis festeggia la strage di ebrei in Australia e minaccia il Belgio | Ora tocca a voi

L’Isis celebra la strage di ebrei in Australia e minaccia il Belgio, evidenziando la sua persistente volontà di colpire e destabilizzare. In un bollettino recente, lo Stato islamico ha elogiato le operazioni terroristiche nei territori occidentali, sottolineando che nessun attacco è immune da manipolazioni mediatiche o ambiguità, alimentando così un clima di tensione e insicurezza internazionale.

Lo Stato islamico, dopo aver lodato l'attentato di domenica in Australia, minaccia il Belgio. Nel bollettino settimanale Al-Naba, l'Isis ha elogiato le operazioni condotte nei territori dei "miscredenti", affermando che "nessuna di esse è immune da scetticismo e distorsioni mediatiche, indipendentemente dal fatto che l'organizzazione terroristica "le rivendichi ufficialmente", oppure si "limiti a lodare o mantenga un silenzio deliberato lasciando il nemico confuso e indeciso". Nel testo si sottolinea che l'operazione (riferita all'attacco a Bondi Beach, ndr) è avvenuta in "un momento in cui i crociati celebrano le loro feste pagane, rappresenta un monito: il jihad continua e non si fermerà mai, per quanto apparente possa sembrare la debolezza dello Stato Islamico.

