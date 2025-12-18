L' Isis chiama alla battaglia i rifugiati in Europa | Ora colpire il Belgio
L'Isis lancia un nuovo avvertimento ai rifugiati in Europa, minacciando specificamente il Belgio dopo aver elogiato l’attentato in Australia. Nel suo bollettino settimanale, Al-Naba, lo Stato islamico sottolinea la possibile escalation delle minacce, lasciando intuire che le operazioni potrebbero intensificarsi e coinvolgere anche i paesi europei, alimentando tensioni e preoccupazioni sulla sicurezza continentale.
Lo Stato islamico, dopo aver lodato l'attentato di domenica in Australia, minaccia il Belgio. Nel bollettino settimanale Al-Naba, l'Isis ha elogiato le operazioni condotte nei territori dei "miscredenti", affermando che ''nessuna di esse è immune da scetticismo e distorsioni mediatiche, indipendentemente dal fatto che l'organizzazione terroristica ''le rivendichi ufficialmente'', oppure si "limiti a lodare o mantenga un silenzio deliberato lasciando il nemico confuso e indeciso". Nel testo si sottolinea che l'operazione (riferita all'attacco a Bondi Beach, ndr) è avvenuta in "un momento in cui i crociati celebrano le loro feste pagane, rappresenta un monito: il jihad continua e non si fermerà mai, per quanto apparente possa sembrare la debolezza dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
