L’ipotesi di un ritorno in Rai di Amadeus trascinato da Fiorello l’azienda smentisce | Non è nei piani

Negli ultimi tempi si è parlato molto di un possibile ritorno di Amadeus in Rai, questa volta accompagnato da Fiorello. Tuttavia, l’azienda ha prontamente smentito ogni trattativa, affermando che non rientra nei loro piani. Un’ipotesi che rimane nel campo delle speculazioni, alimentando speranze e curiosità di un ritorno che potrebbe essere tanto desiderato quanto improbabile.

Potrebbe essere uno di quei giri lunghi che fanno certi amori, destinati a non chiudersi mai davvero e, anzi, a tornare al punto di partenza. L'ipotesi di un ritorno di Amadeus in Rai, dopo l'esperienza poco fortunata sul Nove, circola ormai da tempo e trova un perno ben preciso: Fiorello. Sarebbe lui, nel ruolo di "traghettatore", scrive la Repubblica, a muoversi dietro le quinte di un lento ma significativo bradisismo capace di ridisegnare, almeno in parte, gli equilibri della televisione generalista. Lo show condiviso con Fiorello. L'ipotesi più accreditata parla di uno show condiviso con lo showman siciliano, una sorta di biglietto da visita per una rentrée in grande stile.

