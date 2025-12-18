Lipari dà alla luce la quarta figlia nell' ospedale senza Punto Nascite dal 2026

A Lipari, la nascita di Najet segna un momento significativo: la prima in ospedale senza Punto Nascite dal 2016. La piccola e la mamma stanno bene, nonostante le sfide di un servizio sanitario che manca di questa struttura dal 2026. Un evento che sottolinea le difficoltà e le peculiarità di un’isola che continua a cercare soluzioni per garantire sicurezza e assistenza alle future generazioni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.