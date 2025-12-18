Lipari dà alla luce la quarta figlia nell' ospedale senza Punto Nascite dal 2026
A Lipari, la nascita di Najet segna un momento significativo: la prima in ospedale senza Punto Nascite dal 2016. La piccola e la mamma stanno bene, nonostante le sfide di un servizio sanitario che manca di questa struttura dal 2026. Un evento che sottolinea le difficoltà e le peculiarità di un’isola che continua a cercare soluzioni per garantire sicurezza e assistenza alle future generazioni.
Si chiama Najet e sta bene, così come la sua mamma che l'ha messa al mondo in un ospedale sprovvisto di Punto Nascite dal lontano 2016. È accaduto a Lipari a distanza di oltre tre anni dall'ultimo caso. La donna, alla sua quarta gravidanza, non è potuta salire sull'elisoccorso in direzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: L’ospedale di Saronno perde un’eccellenza: il punto nascite non aprirà più
Leggi anche: Forte (FI): “Riaperto da oggi il punto nascite del San Rocco, la sanità si programma”
Lipari, dà alla luce la quarta figlia nell’ospedale senza Punto nascita https://gazzettadelsud.it/p=2144628 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.