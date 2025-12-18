L' intelligenza artificiale inquina come New York

L’espansione dell’intelligenza artificiale sta portando a una crescente preoccupazione ambientale. Mentre i progressi tecnologici continuano a stupire, l’impatto ecologico di queste innovazioni si rivela più urgente che mai, rivalutando il costo reale del progresso.

Roma, 18 dicembre 2025 – Mentre la Silicon Valley celebra i traguardi senza precedenti dei modelli generativi, il conto ambientale dell'intelligenza artificiale inizia a presentarsi con cifre che non permettono più distrazioni. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista accademica Patterns, l'esplosione della tecnologia nel 2025 ha generato un volume di emissioni di anidride carbonica paragonabile a quello dell'intera città di New York. Un paradosso climatico che vede i giganti del tech incassare i benefici della rivoluzione digitale, lasciando alla società l'onere di gestirne le conseguenze ecologiche.

Intelligenza artificiale: quanto inquina? Negli ospedali è sempre più utilizzata - L’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) lo ha spiegato chiaramente, nel suo primo Rapporto ... corriere.it

L’intelligenza artificiale fa nascere data center e proteste - I centri di elaborazione dati sono fondamentali, ma hanno conseguenze enormi sull’ambiente e sul consumo di energia. internazionale.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

Il mercato globale dell’intelligenza artificiale vale oggi circa 1.000 miliardi di dollari. Una cifra che racconta l’ascesa rapidissima di una tecnologia diventata centrale per l’economia, la geopolitica e l’immaginario collettivo. Ma dietro valutazioni stellari e narrazi x.com

