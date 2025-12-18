L’Intelligenza artificiale applicata al calcio rischia di creare un calcio d’elite

L’applicazione dell’intelligenza artificiale nel calcio apre scenari innovativi, ma solleva anche preoccupazioni di un possibile aumento delle disparità tra élite e amatori. Dopo decenni di attese di rivincite e rivoluzioni, la Federazione inglese di calcio ha deciso di puntare sull’AI per cambiare le regole del gioco, cercando di scrollarsi di dosso le vecchie maledizioni e di innovare il modo di vivere e gestire lo sport più amato al mondo.

© Ilnapolista.it - L’Intelligenza artificiale applicata al calcio rischia di creare un calcio d’elite Per scrollarsi di dosso la maledizione che dura dal lontano 1966, la Federazione inglese di calcio ha deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale. Soprattutto nelle situazioni che più hanno condannato gli inglesi nella storia recente: i calci di rigore. Dalla sconfitta a Wembley nella finale dell’Europeo 2021 contro l’Italia alle eliminazioni maturate dal dischetto nelle grandi competizioni, l’Inghilterra ha accumulato una lunga serie di traumi. E proprio da lì riparte: dall’idea di mettere scienza, analisi e IA al servizio dell’unico obiettivo che conta – arrivare pronti quando la tensione sale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: L'intelligenza artificiale applicata al calcio: l'incontro al Coni promosso dall'Aiac Marche Leggi anche: Debutta Prime Vision, il calcio in tv visto con l’Intelligenza Artificiale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trasformare il calcio: come l’intelligenza artificiale di IBM sta rivoluzionando l’analisi del gioco nel professionismo - IBM e Bayer Leverkusen rivoluzionano l’analisi calcistica con una piattaforma AI che automatizza dati e video, migliorando efficienza e strategia. milanosportiva.com

“Intelligenza artificiale: l’algoritmo, censura del XXI secolo”: a Palazzo Barberini artisti e esperti discutono della libertà espressiva tra tecnologia e creatività - facebook.com facebook

L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti accelera: dal 5% del 2023 all’8,2% del 2024, fino al 16,4% nel 2025. istat.it/comunicato-sta… #Istat #AI #imprese x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.