Lino Banfi ospite agli allenamenti della Roma | il club ha voluto accogliere una sua richiesta

Lino Banfi ha fatto visita agli allenamenti della Roma, rispondendo a una sua personale richiesta. Il noto attore si è unito alla squadra giallorossa, condividendo momenti di sport e passione sotto la guida del tecnico Gasperini. Un incontro speciale che ha unito il mondo del calcio e dello spettacolo in un’atmosfera di entusiasmo e rispetto reciproco.

Lino Banfi agli allenamenti della Roma con tutta la squadra giallorossa insieme al tecnico Gasperini. Il club giallorosso ha raccolto l'appello del noto attore di voler conoscere Gasp e i giocatori e lo ha invitato a Trigoria.

