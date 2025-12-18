L’iniziativa Domani Elle in regalo con il Carlino
Domani, insieme al quotidiano Il Carlino, troverete in edicola una sorpresa: la rivista Elle, una delle più amate dai lettori. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze, ispirazioni di stile e contenuti esclusivi, tutto gratuitamente. Non perdete questa opportunità di arricchire la vostra giornata con contenuti di qualità e un tocco di eleganza, insieme al vostro quotidiano di fiducia.
Come ogni settimana domani, insieme al nostro giornale in edicola, troverete la rivista Elle, tra le più amate e apprezzate dai lettori. Protagonista della cover dell’ultimo numero dell’anno è l’attrice Monica Bellucci, icona assoluta di fascino e libertà, la diva che ti fa venire voglia di essere la tua prima complice. Considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 1990 e 2000, nella sua carriera ha preso parte a svariati film di notevole successo internazionale, fra cui Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam, Spectre di Sam Mendes e Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton; inoltre è stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere a causa delle scene di violenza in esse contenute, fra cui Dobermann e Irréversible. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
