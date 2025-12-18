Linfoma mantellare Derenzini Ieo | Il futuro è terapia chemio-free

Il linfoma mantellare sta vivendo una svolta significativa con l’avvento di terapie senza chemio. Secondo Derenzini dell’Ieo, il futuro è ormai orientato verso approcci chemio-free, che promettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questa innovazione rappresenta un passo avanti importante, sperando che presto diventi accessibile a tutti, sostituendo le attuali terapie chemio-immuno.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "La terapia chemio-free nel linfoma mantellare è fattibile, sicuramente è il futuro e ci auguriamo che questo tipo di terapia sia presto disponibile per tutti questi pazienti, perché attualmente vengono ancora trattati con la chemio-immunoterapia". Così Enrico Derenzini, direttore Divisione Oncoematologia, Ieo-Istituto europeo di oncologia di Milano e professore associato di Ematologia all'università Statale di Milano, commenta i risultati degli studi Echo e Traverse presentati all'Ash, il Congresso della Società americana di ematologia che si è svolto a Orlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

