L’incredibile filotto di verità alternative di Gratteri anche sui narco stati
Nicola Gratteri si distingue per il suo stile deciso e spesso controverso nel parlare di narco stati. La sua sicurezza è inconfondibile, anche quando le affermazioni lasciano spazio a dubbi e incertezze. Un fenomeno che suscita interrogativi sulla sua autorevolezza e sul modo in cui comunica certe verità, spesso lontane dalla realtà.
Nicola Gratteri ha due caratteristiche. La prima è che è sempre sicuro di quello che dice. La seconda è che, molto spesso, non sa nulla di quello che dice. Il procuratore di Napoli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
