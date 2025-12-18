L’incredibile filotto di verità alternative di Gratteri anche sui narco stati

Nicola Gratteri si distingue per il suo stile deciso e spesso controverso nel parlare di narco stati. La sua sicurezza è inconfondibile, anche quando le affermazioni lasciano spazio a dubbi e incertezze. Un fenomeno che suscita interrogativi sulla sua autorevolezza e sul modo in cui comunica certe verità, spesso lontane dalla realtà.

