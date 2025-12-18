Limbiate accende i varchi in centro. Arriva la zona a traffico limitato.

Limbiate si appresta a lanciare la nuova zona a traffico limitato nel centro storico, un passo importante per migliorare la sicurezza e la qualità della vita. Con i lavori quasi completati, l’attivazione dei varchi promette di ridurre il traffico di attraversamento, prevenendo ingorghi e garantendo un ambiente più sicuro per pedoni e ciclisti. Un cambiamento che segna un nuovo inizio per il cuore della città.

Completati o quasi i lavori di riqualificazione del centro storico, a breve ci sarà l’attivazione dei varchi per la zona a traffico limitato, con l’obiettivo di impedire il traffico di attraversamento durante i giorni lavorativi ed evitare ingorghi e situazioni di pericolo per pedoni e ciclisti. Dopo il sostanzioso intervento di sistemazione lungo le vie Trento e Mazzini, che è costato poco più di 600mila euro e si è protratto per circa 9 mesi creando anche parecchi disagi ai residenti, il passaggio successivo, già ampiamente annunciato, è l’istituzione di una Ztl che disincentivi il transito veicolare, almeno nei giorni lavorativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

