L' imam da un lato Tutto il resto dall' altro
Tra tradizioni e gusti diversi, le preferenze spesso dividono le opinioni. Che siate amanti del presepe, del prosciutto o del prosecco, c’è qualcosa che accomuna molti: l’amore per l’imam. Un punto di incontro tra culture, sapori e storie, capace di unire anche i cuori più distanti.
Non ti piace il presepe? Non ti piace il prosciutto? Non ti piace il prosecco? Di sicuro ti piace l’imam. Non ti piace il Natale? Preferisci l’attentato mortale che piace all’imam? Non ti piace la quaresima, prediligi il ramadam se ti piace l’imam. Non ti piacciono i capelli al vento delle donne? Visto che ti piace la barba dell’imam. Non ti piace la Venere Callipigia? Meglio le terga dell’imam? Non ti piacciono i bikini? Vuoi mettere la palandrana dell’imam? Non ti piacciono i Muse e i Maneskin? Nemmeno a me, solo che a te piacciono i muezzin. Non ti piace Israele, ovvio: meglio l’Iran e l’imam (anche se egiziano). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L'imam da un lato. Tutto il resto dall'altro - Invece del termine islamogoscista meglio usarne uno più preciso: collaborazionista ... ilfoglio.it
