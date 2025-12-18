L’Ikea non è più un’azienda modello
Recentemente, Ikea ha attirato l’attenzione per le proteste dei suoi dipendenti, che hanno scioperato a dicembre denunciando un peggioramento delle condizioni di lavoro. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione e sull’ambiente lavorativo all’interno di questa multinazionale, mettendo in discussione il suo ruolo di esempio nel settore.
All’inizio di dicembre dipendenti della multinazionale hanno scioperato per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro. Che è ancora più forte per i trasportatori e i magazzinieri. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: “Essity modello virtuoso“. Innovazione sostenibile. Legambiente promuove a pieni voti l’azienda
Leggi anche: Giuseppe Di Dio, sedicenne modello ucciso “per sbaglio” a Capizzi. La sua vita tra studio e l’azienda di famiglia
Sciopero lavoratori Ikea: azienda pronta a riprendere un dialogo costruttivo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.