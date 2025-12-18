L’Ikea non è più un’azienda modello

Recentemente, Ikea ha attirato l’attenzione per le proteste dei suoi dipendenti, che hanno scioperato a dicembre denunciando un peggioramento delle condizioni di lavoro. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione e sull’ambiente lavorativo all’interno di questa multinazionale, mettendo in discussione il suo ruolo di esempio nel settore.

All’inizio di dicembre dipendenti della multinazionale hanno scioperato per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro. Che è ancora più forte per i trasportatori e i magazzinieri. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

