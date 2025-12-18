L’Ikea non è più un’azienda modello

Recentemente, Ikea ha attirato l’attenzione per le proteste dei suoi dipendenti, che hanno scioperato a dicembre denunciando un peggioramento delle condizioni di lavoro. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione e sull’ambiente lavorativo all’interno di questa multinazionale, mettendo in discussione il suo ruolo di esempio nel settore.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.