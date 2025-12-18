Arezzo si prepara a diventare il palcoscenico di una rivoluzione sostenibile nel settore dell’alta gioielleria. Una sperimentazione innovativa con l’utilizzo di idrogeno verde aprirà nuove prospettive per la produzione orafa, puntando a un futuro più ecologico e rispettoso dell’ambiente. Questa iniziativa segna un passo importante verso la decarbonizzazione e l’adozione di processi completamente alimentati da energie rinnovabili, tracciando nuove strade per il lusso sostenibile.

© Lanazione.it - L’idrogeno verde per l’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Un futuro sempre più “green” per il mondo del gioiello. La città di Arezzo diventerà un laboratorio di sperimentazione di una rivoluzionaria tecnologia finalizzata ad alimentare la produzione orafa esclusivamente con idrogeno verde, gettando le basi per procedere verso la decarbonizzazione e verso l’affermazione di processi lavorativi alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Il progetto, denominato “Phe4GOLD - Photovoltaic Hydrogen Electrolysis For Gold”, pone le radici nella collaborazione di Graziella Braccialini con BRT Consulting e ha meritato un finanziamento di circa due milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interno del bando Mission Innovation 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: L’idrogeno verde per l’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo

Leggi anche: L’idrogeno verde per la produzione dell’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’idrogeno verde per l’alta gioielleria sarà sperimentato ad Arezzo.

Produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse, pubblicato nel Bur l’avviso per il “Progetto bandiera” x.com

Produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse, approvate le linee guida per l'avviso "Progetto bandiera". Per la Regione Umbria sono stati stanziati 10 milioni di euro - facebook.com facebook