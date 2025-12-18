Licodia Eubea 150mila euro dalla Regione Siciliana per il Bosco Vaito
Licodia Eubea ottiene un importante riconoscimento nel settore turistico regionale, piazzandosi seconda tra i comuni ammessi al finanziamento della Regione Siciliana. Con un contributo di 150 mila euro destinato al progetto “Bosco Vaito”, il Comune si prepara a valorizzare ulteriormente il suo patrimonio naturale e a rafforzare l’offerta turistica locale, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico dell’isola.
Licodia Eubea conquista un risultato di rilievo nel panorama del turismo regionale. Il Comune si è infatti classificato secondo tra i 12 enti ammessi al finanziamento della Regione Siciliana nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, ottenendo 150 mila euro per il progetto “Bosco Vaito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
