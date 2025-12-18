Licia Coló esprime un dolore profondo in un appello carico di emozione. Nel cuore delle festività natalizie, tra tradizioni e convivialità, si fa strada una riflessione su ciò che troppo spesso viene trascurato. Un momento di introspezione che ci invita a guardare oltre le apparenze e a confrontarci con realtà spesso invisibili dietro il calore delle feste.

Licia Coló, l’appello pieno di dolore: “Terribile.”. Cosa succede. Nel periodo delle festività natalizie, quando le tavole si riempiono di piatti elaborati e tradizioni consolidate, riemerge con forza una riflessione che riguarda ciò che spesso resta fuori dall’inquadratura. A riportare il tema al centro del dibattito pubblico è un volto noto della televisione italiana, capace da anni di accompagnare il pubblico in un racconto fatto di natura, rispetto e consapevolezza. Il suo intervento non è urlato, ma incisivo. Non punta il dito contro le abitudini in sé, bensì invita a guardarle da un’altra prospettiva, alla luce delle conoscenze scientifiche e di una sensibilità che evolve. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: “Bolliti vivi tra sofferenze atroci, li uccidiamo in un modo terribile”: la rabbia di Licia Colò e l’appello per salvare aragoste e crostacei

