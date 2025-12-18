Librone delle deliberazioni. Oggi convegno-incontro.

Il Librone delle deliberazioni della Contrada Capitana dell’Onda, un prezioso documento del 1524, torna protagonista di un convegno-incontro oggi, 18 dicembre, alle ore 18, presso la sede museale della cripta di Malborghetto. Un’occasione unica per riscoprire la storia e le tradizioni di questa antica contrada, attraverso un viaggio nel passato che unisce memoria e cultura locale.

L’antico libro delle Deliberazioni della Contrada Capitana dell’Onda, che risale al 1524, è di nuovo protagonista di un convegno-incontro che si svolgerà oggi, 18 dicembre, dalle ore 18 nella sede museale della cripta del rione di Malborghetto. Ed è un appuntamento che riguarda tutta la città e le diciassette consorelle: è cosa risaputa che l’antico "Librone", il più antico e completo nei nostri archivi di Contrada, come è chiamato affettuosamente nell’Onda, contiene innumerevoli aspetti di vita del tempo molto interessanti e profondi che riguardano la vita cittadina e rionale di un lungo e interessante periodo, un autentico spaccato della società senese esaminata sotto molti aspetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

